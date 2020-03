Corona in Kärnten - Der Tag im Überblick Bereits 7000 Gesundheitschecks an der Grenze zu Italien

++ In Kärnten sind aktuell 63 Personen an Corona erkrankt, in Osttirol 28 ++ AMS-Chef spricht heute über Kurzarbeit ++ 6700 Kärntner arbeitslos ++ Alle Entwicklungen hier live.