++ In Kärnten sind aktuell 45 Personen an Corona erkrankt, in Osttirol 28 ++ Mitarbeiter in Spitälern infiziert ++ Kaserne in Bleiburg wieder geöffnet ++ Alle Entwicklungen hier live.

Das Coronavirus sorgt weltweit für einschneidende Maßnahmen. Für Österreich gelten strenge Regeln, unter anderem Ausgangsbeschränkungen, die auch kontrolliert werden. Mittlerweile gibt es österreichweit bereits 1843 bestätigte Coronafälle. Auch in Kärnten herrscht Ausnahmezustand. Wir halten Sie den ganzen Tag lang über das Geschehen in Kärnten auf dem Laufenden.

Die aktuellen Ereignisse im Live-Artikel



Erneut Verstöße gegen Auflagen in Villach

Langsam werden diese Nachrichten schon zur Gewohnheit. Wieder mussten die Behörden in Villach gegen besonders Uneinsichtige aktiv werden. Zwei Gastronomiebetriebe haben einfach noch geöffnet und verköstigten ihre Gäste.



Infiziertes Gesundheitspersonal

In den Kärntner Landesspitälern sind bisher zwei Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden, eine Mitarbeiterin des Eltern-Kind-Zentrums im Klinikum Klagenfurt und ein Mitarbeiter der Küche in der Gailtalklinik in Hermagor. In Klagenfurt mussten daraufhin 25 Personen vorsorglich in Quarantäne geschickt werden, in Hermagor 18.

Insgesamt sind also 43 Menschen in Heimquarantäne. 24 Mitarbeiter des Landeskrankenhauses Villach, die am Freitag vergangener Woche nach Hause geschickt worden waren, weil sie mit einer Infizierten Kontakt gehabt hatten, durften am Montag - nach negativ verlaufenen Tests - wieder arbeiten gehen.



Couch soll zur Kirchenbank werden

Da derzeit alle öffentlichen Veranstaltungen und damit auch Gottesdienste untersagt sind, lädt die Katholische Kirche Kärnten mit einer neuen Initiative dazu ein, nicht nur über die sozialen Medien am liturgischen Leben teilzunehmen, sondern auch in den eigenen vier Wänden unter Einhaltung der behördlichen Vorgaben häusliche Gebets- und Glaubensgemeinschaften zu bilden.

Das Referat für Bibel und Liturgie der Diözese Gurk veröffentlicht ab sofort unter www.kath-kirche-kaernten.at/hauskirche für die häusliche Feier der Sonntage jeweils eine Vorlage für eine Wort-Gottes-Feier und für ein Bibelgespräch zum Sonntagsevangelium.



Soldaten nicht infiziert: Kaserne wieder offen

Jene vier Soldaten aus Tirol, die in Bleiburg stationiert sind und die erhöhte Temperatur hatten, sind nicht erkrankt. Die Quarantäne der Goiginger Kaserne ist damit aufgehoben.



Bischof: "Kraft aus Glauben schöpfen, um anderen zu Helfen"

Gerade in Zeiten der Pandemie sei es wichtig, „dass Menschen in der Kirche und im Glauben weltweit vereint sind und aus diesem Glauben heraus die Kraft schöpfen, anderen zu helfen“, sagte Diözesanbischof Josef Marketz am heutigen Josefstag bei der Messe in der Kapelle des Bischofshauses. Der Gottesdienst wurde via Livestream übertragen.

Marketz appellierte, „auf sich selbst Acht zu geben, um andere und sich selbst behüten zu können" und dankte den Verantwortungsträgern in Politik, im Gesundheits-, Pflege- und Sozialbereich sowie in der Wirtschaft.



Behörden in Villach gehen weiter rigoros vor

Nach einigen Vorfällen wurden nun vier Männer angezeigt, die mit dem Auto eine Spritztour unternommen hatten. Im Fahrzeug saßen zwei Brüder, deren Schwager und ein Freund. Dass sie nicht gemeinsam in einem Haushalt wohnen und auch nicht den vorgegebenen Sicherheitsabstand eingehalten hatten, liege auf der Hand. "Die Männer bekommen eine Verwaltungsstrafe in Höhe von 100 bis 150 Euro", sagt Magistratsjurist Alfred Winkler.

Verwaiste City Arkaden

Wie von Polizei und Behörden betont wird, halten sich die Kärntner grundsätzlich gut an die Vorgaben der Regierung. Ein Blick in die Klagenfurter City Arkaden bestätigt das. Nur einzelne Personen sind für Erledigungen in Trafik, Handy-Shops oder Lebensmittelhandel unterwegs.

Mahle fährt Werk runter

Im Mahle-Filterwerk in Bleiburg/Šmihel nad Pliberkom gehen mit 1. April alle Beschäftigten in die Kurzarbeit. Schon am Freitag will das Unternehmen damit beginnen, das Werk herunterzufahren. Die Maßnahmen betreffen rund 1800 Mitarbeiter.



Weitere Kärntner infiziert

Wie das Gesundheitsministerium bekannt gegeben hat, sind mit Stand 8 Uhr 1843 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. In Kärnten (45) sind von gestern auf heute zwei erkrankte Personen hinzugekommen. Am meisten Patienten gibt es mit aktuell 437 weiterhin in Tirol.

Zahlreiche Fragen an die Polizei

Rainer Dionisio, Sprecher der Landespolizeidirektion, beantwortet heute ab 14.15 Leserfragen im Livestream der Kleinen Zeitung. Das Interesse daran, was man darf und was nicht, ist enorm groß. Unzählige Fragen sind bereits eingegangen. Unter anderem wollen Leser wissen, ob sie Motorrad- oder Skitouren machen dürfen, ob der Aufenthalt am Nebenwohnsitz erlaubt ist und was jetzt aus den vielen Wochenendbeziehungen wird, wenn der Partner weiter entfernt wohnt. Ab 14.15 live auf der Homepage der Kleinen Zeitung.

Bankmitarbeiter infiziert - Kunden gewarnt



Ein Mitarbeiter aus dem Firmenkundenbereich der Bank Austria ist laut dem Unternehmen mit Corona infiziert. Er hat sich zuvor in Tirol aufgehalten. Die betroffenen Büroräume wurden geschlossen. Allen Mitarbeitern und Kunden wurde zu 14-tägiger Heimquarantäne geraten.

Hausarzt praktiziert am Fenster

Seit vergangenen Freitag „ordiniert“ das Team von Alexander Perchtold in Klagenfurt mehr oder weniger durch das offene Fenster. Patienten warten bei der Gartentür und treten dann einzeln vor. In die Ordination des praktischen Arztes dürfen nur noch ganz dringende Fälle. Das meiste wird telefonisch erledigt.

Die Ereignisse vom Mittwoch finden Sie hier zum Nachlesen.

