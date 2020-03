Corona in Kärnten und Osttirol 43 Infizierte in Kärnten, Bankkunden müssen in Heimquarantäne

++ In Kärnten sind 43 Personen an Corona erkrankt, in Osttirol 24 ++ Mitarbeiter in Spitälern infiziert ++ Kaserne in Bleiburg geschlossen ++ Alle Entwicklungen hier live.