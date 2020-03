In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Bankmitarbeiter hatte auch Kundenkontakt (Symbolbild) © Gina Sanders - stock.adobe.com (Erwin Wodicka)

Ein Mitarbeiter des Bereichs Firmenkunden der UniCredit Bank Austria in Klagenfurt wurde am Mittwoch positiv auf das COVID-19-Virus getestet, gab das Unternehmen bekannt. Er habe sich in einem der Gebiete in Österreich aufgehalten, die kürzlich zu einer Quarantänezone erklärt worden seien.