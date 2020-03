In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Die 24-Stunden-Versorgung in Kärnten ist auf dem Prüfstand, weil aus dem Ausland bald keine Pflegekräfte mehr einreisen werden.

Coronavirus in Kärnten

Die 24-Stunden-Betreuung in Kärnten steht durch die Grenzsperren auf wackeligen Beinen © APA/HELMUT FOHRINGER

Es war am vergangenen Samstag, als Gesundheitsminister Rudolf Anschober betonte, die Regierung arbeite wegen der Grenzschließungen mit Hochdruck an einer Lösung für die vielen ausländischen, in Österreich tätigen 24-Stunden-Betreuerinnen, um Engpässe zu verhindern.