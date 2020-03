Coronavirus"Wollen auch geschützt werden!" Hilferuf der Kindergärtnerinnen

In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

"Unsere Verantwortung ist am Limit", sagen Kinderpädagoginnen © Robert Kneschke - stock.adobe.co (Sujetfoto)

Ein Rundschreiben der Arge Kinderbildung und -betreuung verbreitet sich derzeit rasend schnell über soziale Medien, auch unter Kärntens Kindergärtnerinnen. In dem Mail – Titel „Ein Verzweiflungsschrei“ – fordert die Interessensvertretung von den verantwortlichen Politikern und Kindereinrichtungsbetreibern mehr Unterstützung. „Unsere Verantwortung ist am Limit!“, heißt es. Immer öfter kämen „Kinder mit Schnupfen, Fieber und anderen Krankheiten“ in die Kindergärten.