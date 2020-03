Facebook

Bischof Wilhelm Krautwaschl © APA/ERWIN SCHERIAU

So können Sie den Gottesdienst von zu Hause aus mitverfolgen:



Katholische Kirche:



ORF III überträgt nun jeden Sonntag um 10 Uhr einen Gottesdienst im Fernsehen. Am 15. März feiert Regens Richard Tatzreiter die heilige Messe im Wiener Priesterseminar. Am 22. März folgt eine Messfeier aus dem Slowenischen Pastoralzentrum Klagenfurt, am 29. März aus St. Ursula in Wien.



Ö 2 überträgt ebenso jeden Sonntag um 10 Uhr einen Gottesdienst im Radio. Am 15. März feiert der steirische Bischof Wilhelm Krautwaschl und Pfarrer Mario Offenbacher die heilige Messe in Eggersdorf bei Graz.



Die Pfarre Hartberg überträgt per Live-Stream ihre Sonntagsgottesdienste ab 10 Uhr unter der Adresse: www.igod.at



Auch die katholische Kirche Kärnten bietet mehrere Möglichkeiten an: Sonntagsmessen (ab 10 Uhr) mit Dompfarrer Peter Allmaier sind über diesen Link zu sehen.



Von Montag bis Freitag jeweils ab 9 Uhr werden die Gottesdienste aus der Kapelle des Klagenfurter Bischofhauses im Internet übertragen: siehe auch auf dieser Site.



Evangelische Kirche:



Das deutsche Fernsehen überträgt jeden zweiten Sonntag evangelische Fernsehgottesdienste - zu sehen entweder im ZDF oder online unter diesem Link.

Die nächsten Termine: 15. und 29. März 2020 jeweils um 9.30 Uhr