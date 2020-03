Immer mehr Institutionen und Vereine in Kärnten reagieren auf den Erlass der Gesundheitsbehörde: In Wolfsberg werden sogar die Sonntagsgottesdienste ausgesetzt.

Corona in Kärnten

In Kärnten werden immer mehr Maßnahmen ergriffen, um die Ausbreitung des neuartigen Corona-Virus einzudämmen © Weichselbraun

Um die Ausbreitung des neuartigen Corona-Virus einzudämmen, hat der Krisenstab der Bundesregierung verordnet, sämtliche größeren Veranstaltungen - ab 100 Personen in geschlossenen Räumen und ab 500 Personen im Freien - abzusagen und soziale Kontakte einzuschränken. Ab kommender Woche wird sukzessive der Schulbetrieb eingestellt, in Kinderbetreuungseinrichtungen wird es ein Notprogramm geben. Hier die wichtigsten aktuellen Entwicklungen in Kärnten: