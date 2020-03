Auf Baustelle Diebe stahlen Notstromaggregate und zapften Diesel ab

Die bislang unbekannten Täter hatten es auf eine Baustelle in Poggersdorf abgesehen. Der Schaden beläuft sich auf rund 2500 Euro.

Rund 22 Liter Diesel zapften die Täter ab (Sujetbild) © KLZ/Weichselbraun

Bislang unbekannte Täter schlugen in der Nacht auf Dienstag in Erlach in der Gemeinde Poggersdorf zu. Sie stahlen vom Gelände einer Baustelle zwei Notstromaggregate und ein Nivelliergerät. Beim dort abgestellten Traktor zapften sie 22 Liter Dieseltreibstoff aus dem Tank ab.