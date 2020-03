In Kärnten sind vorerst keine weiteren Personen am Coronavirus erkrankt. Die Zahl der Corona-Verdachtsfälle ist auf 206 geklettert.

206 Menschen wurden in Kärnten bereits auf das Coronavirus getestet © APA/dpa/Marcel Kusch

Während in ganz Österreich die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle bis Montagabend auf 140 gestiegen ist, bleibt sie in Kärnten konstant bei einer Person. Wie berichtet, wurde vergangenen Donnerstag eine 28-jährige Frau aus dem Bezirk Völkermarkt positiv auf das Virus getestet. Sie befindet sich in häuslicher Quarantäne. Die Krankheit verlaufe "mild", heißt es vonseiten der Behörden.