Ein junger Feldkirchner soll in 33 Fällen Autoteile über eine Internetplattform angeboten haben. Besessen hat der Mann die Ware nie.

© industrieblick - stock.adobe.com

Beamte der Polizeiinspektion Feldkirchen konnten einen gewerbsmäßigen Betrüger ausforschen. Er soll im vergangenen Jahr in insgesamt 23 Fällen über Internetplattformen Autoteile angeboten zu haben, ohne die Ware jemals besessen zu haben. Der 25-Jährige ist zu allen Fällen geständig. Als Motiv gab er an in Geldnöten gewesen zu sein. Es entstand ein Schaden von insgesamt mehreren tausend Euro. Der Mann wird angezeigt.