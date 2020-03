Erstmals wurden nun auch in Udine, Triest und Görz Menschen mit dem Coronavirus infiziert. In Italien gab es bisher bei 1155 Infektionen 29 Todesfälle.

Erstmals sind Coronavirus-Infektionsfälle aus der Kärntner Nachbarregion Friaul Julisch Venetien gemeldet worden. Fünf Personen wurden nach Angaben der regionalen Gesundheitsbehörden positiv getestet. Drei Fälle gab es in Udine, einen in Triest und einen in Görz.