© Hoffmann

Am Samstag ist ein 21-jähriger Skifahrer aus Italien am Hochstein auf der Gamsabfahrt Richtung Talstation in einer Rechtskurve von der Piste abgekommen. Der Mann ist über eine Geländekante und einen Absperrzaun in ein außerhalb der gesicherten Piste befindliches Waldgelände gestürzt. Der Skifahrer wurde verletzt und musste vom Notarzthubschrauber geborgen werden.