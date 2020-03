In Kärnten gibt es 71 Corona-Verdachtsfälle, rund die Hälfte der Testergebnisse steht noch aus. Bisher kein Erkrankungsfall. Mobile Testungen ab Mitte der Woche geplant.

© APA/dpa/Marcel Kusch

Österreichweit wurden bis Samstagvormittag laut Gesundheitsministerium bereits 1649 Tests durchgeführt. In Kärnten hat es bisher laut Informationen des Landespressedienstes 71 Verdachtsfälle gegeben. Ein großer Teil betrifft jene Personen, die wie berichtet eine Schulexkursion zum Karneval in Venedig unternommen haben. Rund die Hälfte aller Verdachtsfälle wurde bis gestern negativ getestet, in allen weiteren Fällen liegen die Ergebnisse noch nicht vor.