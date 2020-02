Facebook

Apotheker Carlo Spalivero rät zur Prävention, Schutzmasken sind auch in Tarvis ausverkauft © Elisabeth Peutz

Fast gespenstisch wirkt Tarvis. Kaum ein Mensch auf den Straßen. Die Lokale, die geöffnet sind, sind beinahe leer. „Mit dem Coronavirus hat das aber gar nichts zu tun“, betont Giuseppe Manna, der Chef einer Pizzeria in Untertarvis. „Am Montag ist es bei uns seit Jahrzehnten immer so ruhig.“ Vor dem Virus habe man in der Grenzgemeinde, in die die Kärntner einst in Scharen zum Einkaufen pilgerten, keine Angst. „In unserer Region gibt es keinen einzigen Corona-Fall. In dem Zusammenhang erzeugen die Medien viel Hysterie. Sie stiften Verwirrung“, betont der Wirt.