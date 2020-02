Die Polizei führte von Freitag auf Samstag eine Schwerpunktaktion gegen Alkohol am Steuer durch. Zwei Lenker standen unter Drogeneinfluss.

Schwerpunktaktion in Kärnten

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/Hochmuth

Bei einer Schwerpunktaktion am vergangenen Wochenende hat die Kärntner Polizei insgesamt 21 Personen den Führerschein abgenommen, weil sie betrunken am Steuer gesessen sind. Dazu gab es zehn Fälle von Minderalkoholisierung, wie die Polizei am Montag bekannt gab.