Ein 58-jähriger Landwirt war mit seinem 27-jährigen Sohn mit Waldarbeiten in einer Parzelle in Ferndorf beschäftigt. Beim Wegziehen zweier an ein Stahlseil befestigten Baumstämme verkeilte sich ein Baumstamm, brach durch die Zugkraft der Seilwinde und schnellte gegen das Bein des in unmittelbarer Nähe stehenden Landwirtes. Der Mann erlitt dadurch eine offene Unterschenkelfraktur.