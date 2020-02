Der Theologe Sandriesser, Experte für Umwelt- und Menschenrechtsfragen, ist beruflich noch in Wien gebunden. Dem neuen Bischof Marketz war rasche Nachfolge als Caritas-Direktor wichtig.

Schlüsselübergabe für die Caritas-Direktion: Der neue Bischof Marketz und sein Nachfolger als Caritas-Direktor, Ernst Sandriesser © APA/Gert Eggenberger

Es ist sehr flott verlaufen. Bereits am Tag nach seiner Bischofsweihe konnte Josef Marketz Montagvormittag seinen Nachfolger als Direktor der Caritas Kärnten offiziell präsentieren. Theologe Ernst Sandriesser (52), Experte in Umwelt- und Menschenrechtsfragen, übernahm im Caritas-Lokal "Magdas" symbolisch den Schlüssel für die kirchliche Hilfsorganisation. "Er ist für diese Stunde der Richtige. Besonnen, mit großer Fachkompetenz. Es war mir wichtig, dass mein Nachfolger jemand ist, der nicht von Neuem beginnen muss, sondern die Caritas kennt, der die innere Einstellung zu sozialen Fragen hat, der meiner Linie entspricht", sagte Marketz. Er informierte, dass er auch nach einer Frau als Direktorin gesucht habe, doch "in dieser Schnelligkeit wurde ich nicht fündig." Öffentlich ausgeschrieben wurde die Direktoren-Stelle nicht.