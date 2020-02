Josef Marketz"Mit Euch bin ich Christ. Für Euch bin ich Bischof"

Mit Josef Marketz hat die Diözese Gurk-Klagenfurt nach 19 Monaten leerem Bischofsstuhl wieder einen Hirten. In seiner ersten Ansprache bat er um Unterstützung und skizzierte das Bemühen um Ausgetretene.

Bischof Marketz mit Nuntius Pedro Lopez Quintana © KLZ/Weichselbraun

Es ist ein berührender Moment: Josef Marketz (64) sitzt zum Schluss des dreistündigen Weihegottesdienstes auf seinem Bischofssitz im Klagenfurter Dom, singt das Lied „Der Engel begrüßte/Je angel Gospodov“ mit. Darin sind das Deutsche und Slowenische so selbstverständlich beisammen wie mehrfach bei dieser zweisprachigen Zeremonie. Den Bischofsstab hält Marketz mit beiden Händen fest umklammert. - Was kommt da auf mich zu? So könnte man seinen Blick interpretieren.