Klagenfurt Privatdetektivin erwischte einen Rum-Dieb

Ein Kunde steckte sich in einem Lebensmittelgeschäft eine Flasche Rum in seine Jacke. Der Mann wurde erwischt und ergriff die Flucht.

© Fuchs

Eine Privatdetektivin konnte am Donnerstag in einem Lebensmittelgeschäft in Klagenfurt über die Videoüberwachung erkennen, wie ein Kunde eine Flasche Rum unter seiner Jacke versteckte. Nachdem er den Kassenbereich passierte und das Geschäft verließ, stellte sie ihn zur Rede und packte ihn dabei mit einer Hand an der rechten Schulter, um ihn festzuhalten. Der Täter flüchtete, in dem er sich mit Gewalt losriss. Möglicherweise wurde dabei laut Polizei die Jacke des Täters beschädigt. Anschließend flüchtete er mit dem Rum.