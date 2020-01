Wurde Artikel frei erfunden?Kärntner "Asylantenkinder" sind ein Fall für den Presserat

Angebliche Missstände an Kärntner Schule sorgen für Streit. Land glaubt, dass es mit der journalistischen Sorgfalt nicht weit her ist.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

An einer Kärntner NMS sollen Lehrer gezwungen werden, "Asylantenkindern" gute Noten zu geben (Symbolbild) © VOTAVA/dpa

"Lehrer müssen Asylanten-Kindern gute Noten geben.“ So titelte vor wenigen Tagen eine österreichweit erscheinende Zeitschrift. Die freie Journalistin Elke Morri berichtet in ihrem Artikel von einer Neuen Mittelschule in Kärnten, in der Flüchtlingskinder besser benotet würden. „Wir werden von unserem Direktor gezwungen, Kindern von Asylanten gute Noten zu geben. Das bedeutet, die schlechteste Note, die ein Flüchtlingskind bei uns bekommt, ist ein Zweier“, wird „eine Lehrerin“ zitiert.