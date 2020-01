"Jörg! Für immer in unseren Herzen", lautet eine Annonce des Gmünder Bürgermeisters. Er verwendet dabei ein Logo, das die Kulturinitiative ins Leben gerufen hat.

Die Anzeige erschien am Sonntag, dem 70. Geburtstag Jörg Haiders © Kleine Zeitung

Für Unmut sorgt derzeit eine Anzeige, die am 26. Jänner 2020 in der Kleinen Zeitung erschienen ist. An diesem Tag jährte sich der Geburtstag des ehemaligen Kärntner Landeshauptmanns Jörg Haider zum 70. Mal.