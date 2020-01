Zwei Personen wurden bei einem Unfall auf der Görtschitztalstraße verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

© Fuchs

Sonntagabend ist es in der Ortschaft Krobathen in Brückl zu einem Unfall gekommen. Ein 41-jähriger Pkw-Lenker bog ohne anzuhalten links auf die Görtschitztalstraße und übersah das von links kommende Fahrzeug einer 46-jährigen Frau. Es kam zu Kollision. Die auf dem Beifahrersitz des Mannes mitgefahrene 25-jährige Frau und die 46-Jährige wurden unbestimmten Grades verletzt und von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Der Mann blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Brückl, St. Filippen und Pischeldorf mit 45 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen