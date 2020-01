Vor einem halben Jahr hielt ein gebürtiger Kärntner die Tiroler Polizei in Atem. Jetzt stand er in Innsbruck vor Gericht und wurde (nicht rechtskräftig) zu zwei Jahren Haft verurteilt.

Bei dieser Tankstelle wurde der Kärntner damals verhaftet © Gebeneter

Dieser Gerichtsakt hat es in sich. Am 3. Juli des vergangenen Jahres hat ein schon viele Jahre in Tirol lebender 56-jähriger Kärntner die Innsbrucker Polizei in Atem gehalten.