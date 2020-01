Im Vorjahr fiel in Kärnten weniger Schadholz an als 2018. Doch Stürme, nasser Schnee und Schädlinge bereiten weiterhin Probleme. Neue Aufforstungsstrategie soll Wälder „klimafit“ machen.

So reagieren Forstwirte

Sturm Vaia richtete 2018 große Schäden in Kärntens Wäldern an, wie hier im Lesachtal. Aufräumarbeiten dauern bei solchen Ereignissen ein bis zwei Jahre (Archivfoto) © Gemeinde Lesachtal/KK

Paula, Yves und Vaia – diese Namen trugen Stürme, die 2008, 2017 und 2018 in Kärnten gewütet haben. In der Dokumentation der Waldschädigungsfaktoren (DWF) des Landesforstdienstes zeichnet sich deren Ausmaß in Form hoher Schadholzmengen ab. Das ist der Grund, warum die Vorjahresbilanz im Vergleich zu 2018 positiv ausfällt (Zahlen siehe Kasten unten).