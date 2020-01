Facebook

Die Täter durchdrangen Wände, um in die Gebäude zu gelangen © Adalbert Rieder

Beamte des Landeskriminalamtes konnten zwei versuchte Bankomatdiebstähle sowie eine Serie von 18 Einbruchsdiebstählen in Lebensmittelmärkte und Gewerbebetriebe in Kärnten und in der Steiermark klären. Drei rumänische Staatsbürger befinden sich in Haft, nach drei weiteren wird gefahndet.



Die Einbruchsdiebstahlserie in Lebensmittelmärkte und Gewerbebetriebe in den Bundesländern Kärnten und Steiermark begann im März 2019 und dauerte bis 21. Juli 2019 an. Beamten der PI St. Ruprechterstraße gelang es, drei rumänische Staatsangehörige unmittelbar nach einem weiteren Einbruchsdiebstahl in einen Lebensmittelmarkt in der Gemeinde Ebenthal (Bezirk Klagenfurt-Land) festzunehmen. Die Männer verschafften sich bei den insgesamt 18 Einbruchsdiebstählen durch sogenannte „Mauerdurchbrüche“ Zutritt zu den Tatorten. Auch innerhalb der Gebäude durchbrachen sie Wände, um die Rückseite von Standtresore aufschneiden und das darin enthaltene Bargeld entnehmen zu können.