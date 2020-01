Facebook

Die Frau wohnt unmittelbar in der Nähe eines fleischverarbeitenden Betriebs. Jahrelang fühlte sie sich, so sagte sie aus, vom Dauerlärm der Kühlaggregate der Lkw gestört. © Helmuth Weichselbraun/LKZ

Eine 46 Jahre alte Kärntnerin ist am Mittwoch am Landesgericht Klagenfurt wegen Sachbeschädigung vor Gericht gestanden. Sie hatte, genervt von den Geräuschen der benachbarten Kühl-Lkw, nachts zur Selbsthilfe gegriffen und die Kühlaggregate abgeschaltet. Für die Staatsanwaltschaft war das schwere Sachbeschädigung. Richter Uwe Dumpelnik bot der Frau eine Diversion an, die sie gerne annahm.