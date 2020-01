Facebook

Ein Streit unter Nachbarn ist keine Seltenheit. Dieser hat allerdings besonders ungewöhnliche Züge angenommen. Aufgrund der besonders in den Nachtstunden herrschenden Lärmbelästigung wollte eine Frau Rache an einem Kärntner Fleischereibetrieb nehmen. Sie soll versucht haben, Fleisch im Wert von 267.000 Euro unbrauchbar zu machen, indem sie die Kühlanlagen zahlreicher Lkw außer Betrieb gesetzt haben soll. Die Frau muss sich am Mittwoch wegen schwerer Sachbeschädigung vor Gericht verantworten. Es drohen bis zu zwei Jahre Haft.