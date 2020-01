Zahl stark gestiegen Acht tödliche Fußgängerunfälle im Vorjahr in Kärnten

Im Vorjahr wurden in Kärnten acht Fußgänger bei Verkehrsunfällen getötet, um sieben mehr als noch ein Jahr zuvor. Sechs der acht Todesopfer waren älter als 80.

Der VCÖ fordert Maßnahmen für mehr Fußgängersicherheit im Ortsgebiet © Raunig

2018 war ein Todesopfer zu beklagen, 2019 waren es acht. Wie der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) am Mittwoch in einer Aussendung mitteilt, ist die Zahl der tödlichen Fußgängerunfälle in Kärnten im Vorjahr stark gestiegen. Die größte Opfergruppe waren ältere Menschen, sechs der acht Todesopfer waren älter als 80 Jahre. "Unser Verkehrssystem nimmt ausgerechnet auf die Schwächsten, nämlich ältere Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Kinder, viel zu wenig Rücksicht. Es ist daher wichtig, Maßnahmen für eine seniorengerechte Verkehrsplanung umzusetzen", sagt VCÖ-Sprecher Christian Gratzer.