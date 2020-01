Fahndung läuft Bewaffneter Raubüberfall auf Trafik in Klagenfurt

Facebook

Kurz nach 17 Uhr hat sich in Klagenfurt ein brutaler Raubüberfall ereignet. Ein Mann soll mit einer Pistole bewaffnet in eine Trafik im Schachterlweg in Welzenegg gestürmt sein. Die Sondereinheit Cobra ist im Einsatz, über dem Gebiet kreist gerade der Polizeihubschrauber. Wie viel der Täter erbeuten konnte, ist derzeit noch unbekannt. Er soll rund 1,80 Meter groß sein und war mit einer Sturmhaube vermummt. Weitere Informationen folgen.