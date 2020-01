Facebook

Die Unfallstelle musste gesperrt werden © FF St. Margarethen ob Töllerberg

Auf Höhe der Autobahnunterführung in der Gemeinde St. Margarethen ob Töllerberg geriet eine junge Frau aus Völkermarkt mit ihrem Pkw aus unbekannter Ursache ins Schleudern und fuhr am rechten Fahrbahnrand auf eine Böschung auf. Mit dem linken Vorderreifen geriet sie in eine Wasserzisterne woraufhin sich der Wagen überschlug und zurück auf die Straße katapultiert wurde, wo er auf dem Dach zum Liegen kam.