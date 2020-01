Vor einer Disko in Klagenfurt gerieten gleich mehrere Personen aneinander. In einem Innenstadtlokal wurden zwei Männer verprügelt.

© Eder

Gegen 0.30 Uhr ist es in der Nacht auf Sonntag vor einer Diskothek in Klagenfurt zu einer Rauferei zwischen mehreren Beteiligten gekommen. Zwei Männer im Alter von 19 und 17 Jahren aus dem Bezirk Feldkirchen wurden vorläufig festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum Klagenfurt gebracht.