Schläge und Brennnessel Mutter und Ex-Freund wegen Kindesmisshandlung vor Gericht

© Fotolia/Petair

Wegen Kindesmisshandlung haben sich am Freitag eine 29-jährige Frau und ein 28-jähriger Mann am Landesgericht Klagenfurt verantworten müssen. Ihnen wird vorgeworfen, den im Jahr 2011 geborenen Sohn der Frau misshandelt zu haben. So soll er etwa mit einem Gürtel und einem Kabel geschlagen und mit Brennnesseln eingerieben worden sein. Das Jugendamt hatte Anzeige erstattet. Die Verhandlung wurde vertagt.