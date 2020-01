Facebook

Sechs Monate bedingte Haft, lautete das Urteil © GEORG HOCHMUTH

Eine 49 Jahre alte Kärntnerin ist am Donnerstag am Landesgericht Klagenfurt wegen schweren Betrugs zu sechs Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Sie hatte vier Jahre lang Familienbeihilfe bezogen, die einer von ihr gepflegten Frau zugestanden war. Insgesamt kamen so mehr als 18.600 Euro zusammen. Vor Richter Dietmar Wassertheurer gab die Frau zu, das Geld zu Unrecht bezogen zu haben.