Relativ mehr Tote als in Wien Bericht bestätigt verheerende Drogensituation in Kärnten

Jüngster Bericht des Gesundheitsministeriums zur Drogensituation: Bezogen auf die Einwohnerzahl gab es 2018 in keinem Bundesland mehr Drogentote als in Kärnten. 24 Menschen sind in diesem Jahr gestorben.