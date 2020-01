Diözesanökonom Lamprecht"Auch Kirche muss auf Abwanderung reagieren"

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Diözesanökonom Franz Lamprecht © Raunig

Sie sind mit 31. Dezember als Leiter der Finanzkammer der Diözese in Pension gegangen: In welchem finanziellen Zustand haben Sie die Kärntner Kirche dem designierten Bischof Josef Marketz übergeben?

FRANZ LAMPRECHT: Ich konnte sie in gutem, soliden Finanzzustand übergeben. Eines meiner großen Anliegen von Beginn an war die Dotierung der Pensionsvorsorge für die Priester. Bei meinem Start im Jahr 2003 war der Pensionsfonds mit 13 Millionen Euro dotiert, jetzt sind es den Erfordernissen entsprechend rund 50 Millionen Euro. Wir konnten auch Baurücklagen aufbauen.