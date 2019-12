Ein Mehrparteienhaus in Klagenfurt war Ziel von Einbrechern. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Die Unbekannten verschafften sich Zutritt zu zwei Kellerabteilen (Sujetbild) © KLZ/Markus Traussnig

Bislang unbekannte Täter drangen irgendwann zwischen Donnerstag 20 Uhr und Freitag 9 Uhr in ein Mehrparteienwohnhaus in Klagenfurt ein. Sie brachen in zwei Kellerabteile ein und stahlen daraus zwei Fahrräder und zwei Handbohrmaschinen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.