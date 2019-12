Facebook

© Markus Traussnig

Der erste Schnee und eisglatte Straßen sorgten am Montag für einige Probleme auf Kärntens Straßen. Auf der B317 Friesacher Straße zwischen St. Veit und Altofen verlor ein 28-jähriger Mann aus Metnitz während eines Überholmanövers die Kontrolle über sein Auto und landete im Graben. Nach dem Kreuzergegend-Tunnel (Völkermarkt) krachten mehrere Autos aufeinander und eine 19 jahre alte Frau geriet am frühen Dienstagmorgen auf einer Gemeindestraße in Pollheim bei Wolfsberg ins Schleudern, kam dadurch von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Sie wurde mit leichten Verletzungen von der Rettung in das LKH Wolfsberg gebracht.