Zwei Fahrräder im Wert von mehreren tausend Euro wurden aus einem Kellerabteil in Klagenfurt entwendet.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Symbolfoto © APA/Fohringer

Bisher unbekannte Täter schnitten in der Zeit zwischen 4. und 9. Dezember in Klagenfurt das Bogenschloss eines Kellerabteiles in einem Mehrparteienwohnhaus auf. Daraus stahlen sie zwei hochwertige Fahrräder im Wert von mehreren tausend Euro.