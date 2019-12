Facebook

Belastung der Pilze wird untersucht © Printemps - stock.adobe.com

In Kärnten gibt es laufend Nachfragen, wie gefährlich es auch 33 Jahre nach Tschernobyl noch ist, Pilze zu essen. Denn während in landwirtschaftlich genutzten Böden das Cäsium 137 keine Rolle mehr spielt, ist es in Waldböden noch unterschiedlich hoch vorhanden, vor allem Pilze sind „Strahlen-Fresser“.