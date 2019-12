Rund 1000 Illegale wurden heuer an den Kärntner Grenzübergängen aufgegriffen. Obwohl die Zahlen stabil sind, trifft die Polizei Vorbereitungen.

Der Grenzübergang Thörl-Maglern im Sommer 2018. Einige Monate später wurden Zelte und Container abgebaut. 2020 könnten sie wieder in Betrieb genommen werden © Markus Traussnig

Die Lage in den Flüchtlingslagern ist angespannt, die Zustände sind teils unmenschlich: Auf griechischen Inseln, aber auch in Bosnien, wohin sich tausende Asylsuchende durchgeschlagen haben. Die Zahl der Migranten auf der sogenannten Balkanroute nimmt seit Monaten zu. Auch in Österreich versucht man, sich auf einen möglichen „Ansturm“ vorzubereiten.