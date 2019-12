Kleine Zeitung +

Nach Muren und Unwettern Die Kärntner Gefahrenzonen werden neu bewertet

Naturgewalten entluden sich auch in Gebieten, die bislang nicht als gefährlich galten. 3570 Wohnhäuser stehen in roten Zonen. Katastrophenschutzreferent kündigt Sachverständigen-Gipfel an.