Ein Drittel sind Fake-Anrufe Heuer bereits 124.000 Notrufe: Polizei im Dauereinsatz

Steirischer Vize-Polizeichef drohte Beamten am Notruf-Telefon mit Disziplinarverfahren, weil er ihn nicht erkannte. In Kärnten gibts das nicht. Dennoch gehts am Notruf-Telefon rund.