Freie Fahrt auf der Südautobahn ab dem Packsattel! Ab dem 30. November ist die Generalsanierung des sechs Kilometer langen Abschnittes der A 2 Südautobahn in Fahrtrichtung Italien zwischen Packsattel und Unterauerling abgeschlossen.

Es gibt wieder freie Fahrt. © Juergen Fuchs

Sechs Kilometer wurden in drei Bauphasen erneuert. Die Investition betrug 29 Millionen Euro. Ab 30. November heißt es wieder: Freie Fahrt auf der A2 ab dem Packsattel. Die Generalsanierung des sechs Kilometer langen Abschnittes der A 2 Südautobahn in Fahrtrichtung Italien zwischen Packsattel und Unterauerling - knapp nach der Raststation Pack (Oldtimer) – ist dann fertiggestellt. Die Erneuerung musste in drei Bauphasen unterteilt werden, insbesondere um den Sommerreiseverkehr nicht zu beeinträchtigen, heußt es von der Asfinag.