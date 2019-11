Belgische Schäferhunde in Kärnten„Wir bilden keine Kampfmaschinen aus“

Facebook

Egon Muggi bildet mit Diego eine Erfolgseinheit © Privat/ Polizei

Zweimal binnen weniger Tage haben Belgische Schäferhunde im Dienst zugebissen. Einmal in der Kaserne des Bundesheer-Jagdkommandos in Wiener Neustadt, als zwei Tiere bei der Fütterung einen Soldaten anfielen und ihn tödlich verletzten. Ein anderes Mal in der Steiermark, als ein Spengstoff-Spürhund der Polizei bei einer Übung einen Bundesheer-Bediensteten nach ruckartigen Bewegungen gegen das Tier in den Unterarm biss.

In Kärnten stehen 18 Hundeführer und drei Hundeführerinnen mit 22 Tieren im Dienst der Polizei. Egon Muggi (55) ist stellvertretender Ausbildungsleiter für das Hundewesen bei der Einsatzabteilung in der Landespolizeidirektion. Der ausgebildete Polizist beschäftigt sich seit 1985 mit der Rekrutierung und dem Training von Diensthunden. Sein Belgischer Schäfer Diego ist Sprengmittelspürhund. „In den Grundzügen ist der Schäfer ein Hütehund. Wir nutzen die natürliche Spielfreude und den Beutetrieb der Tiere, um sie dort optimal nützen zu können, wo Menschen Grenzen gesetzt sind: beim Geruchssinn“, erklärt Muggi.