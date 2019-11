Facebook

Um 6 Uhr früh ist es am Freitag auf der Gurktalstraße zu einer rechtwinkeligen Kollision gekommen. Ein 20-Jähriger bog an einer Kreuzung nach links und übersah dabei den Pkw einer 42-jährigen Frau. Beide Personen wurden beim Zusammenprall verletzt und ins UKH Klagenfurt gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.