Frau schwer verletzt Ex-Freundin mit Stanleymesser attackiert: 18 Monate Haft für Kärntner

Junge Frau erlitt schwere Verletzungen an Unterarmen. Bei Prozess in Klagenfurt legte Täter am Freitag ein Geständnis ab und leistete Schadensgutmachung. Urteil ist nicht rechtskräftig.