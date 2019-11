Facebook

© KLZ/Eder

Am 22. April wurde in ein Geschäftslokal in Klagenfurt eingebrochen. Die dort hinterlassenen Spuren führten die Ermittler nun zum Täter. Es war allerdings nicht der einzige Einbruch, den der 29-jährige Klagenfurter verübt hat. Ihm werden noch zwölf weitere Taten zur Last gelegt. Der Mann zeigte sich geständig. Wegen weiterer begangener Delikte sitzt er bereits in der Justizanstalt Klagenfurt. Durch die Einbrüche entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.