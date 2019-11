Bei Kontrolle Gesuchter Moldawier am Loiblpass geschnappt

Der 29-Jährige wird in seiner Heimat gesucht. Der Mann soll in den kommenden Tagen ausgeliefert werden.

© Kanizaj

Bei der Einreise nach Kärnten wurde Donnerstag kurz vor 5 Uhr ein 29-jähriger Moldawier kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl wegen eines Vermögensdeliktes in seinem Heimatland besteht. Der 29-Jährige wurde in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht und soll in den kommenden Tagen ausgeliefert werden.