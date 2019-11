Elf Beschuldigte sind zwischen 14 und 17 Jahre alt. Mit den Zweirädern fuhren sie sogar lautstark hupend am Parkplatz der Polizeiinspektion herum.

Auf Schulwoche in Kärnten

Mit den Eigenbau-Zweirädern fuhren die Jugendlichen im normalen Straßenverkehr herum (Symbolbild) © APA/Oliver Wolf

Eine elfköpfige Jugendgang hat im Mühlviertel und in Kärnten zwölf Mopeds, zahlreiche Mopedteile sowie das Kennzeichen eines Polizeiautos gestohlen und daraus nächtens in den elterlichen Garagen neue Zweiräder gebastelt. Mit den nicht zugelassen Eigenbau-Mopeds kurvten sie - meist nicht im Einklang mit den Verkehrsvorschriften - in der Gegend und auch vor der Polizeiwache herum.